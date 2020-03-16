Красноярцам обещают ветер и мокрый снег

Синоптики предупреждают красноярцев об усилении ветра. В понедельник, 16 марта, порывы достигнут 15-20 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +8…+10°С.

«В понедельник днем по центральным и южным районам Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В целом наступившая неделя в Красноярске будет теплой. В ночь на вторник, 17 марта, температура опустится до -1°С, в светлое время суток термометры покажут +3°С, возможен мокрый снег.



В среду, 18 марта, ночью похолодает до -6°С, в светлое время суток воздух прогреется до +5°С, осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, к выходным дневные температуры повысятся до +8°С.