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Красноярцам обещают ветер и мокрый снег

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Красноярск
08:30 16 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики предупреждают красноярцев об усилении ветра. В понедельник, 16 марта, порывы достигнут 15-20 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +8…+10°С.

«В понедельник днем по центральным и южным районам Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В целом наступившая неделя в Красноярске будет теплой. В ночь на вторник, 17 марта, температура опустится до -1°С, в светлое время суток термометры покажут +3°С, возможен мокрый снег.

В среду, 18 марта, ночью похолодает до -6°С, в светлое время суток воздух прогреется до +5°С, осадки сохранятся. 

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, к выходным дневные температуры повысятся до +8°С.

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