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В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

Главная Общество
Красноярск
16:41 13 Марта 2020
теплоснабжение, перенос, работа, энергетика
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В марте Сибирская генерирующая компания начала работы на магистральной тепловой сети у Северного шоссе в Красноярске. Участок теплотрассы длиной 460 метров у перекрёстка с улицей Авиаторов перенесут в строящийся район «Солонцы-2». После этого городские службы смогут приступить к строительству виадука, соединяющего новый жилой массив с основной частью города. Сейчас наземный трубопровод диаметром 1200 мм проходит через площадку, где в этом году развернется строительство новой развязки. Километровый мост из Новых Солонцов с шестью полосами движения и пешеходными дорожками станет продолжением улицы Авиаторов.

Чтобы освободить место для виадука, трубы необходимо перенести. Общая длина теплотрассы, на которой ведутся работы, — почти 15 километров. По ней тепло идет от Красноярской ТЭЦ-3 СГК в Советский и Центральный районы города. Подрядная организация планирует закончить работы по выносу теплотрассы к началу лета этого года.

«Рабочие установили строительные бытовки, выставили ограждение, завезли инвентарные опалубки, ламинированные фанерой, началась забивка свай под опоры трубопровода и процесс сварки металлических каркасов» — написал директор теплосетевого подразделения СГК Сергей Иванов на своей странице в социальной сети Инстаграм, где поделился первыми кадрами с места работ.

В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

Вынос магистральной тепловой сети — первое в этом году мероприятие в рамках масштабной инвестиционной программы на теплосетях Сибирской генерирующей компании в Красноярске. В общей сложности СГК в 2020 году планирует построить и реконструировать 6270 погонных метров теплосетей. На эти цели компания выделила более миллиарда рублей. Самый большой объем работ будет выполнен в Октябрьском и Железнодорожном районах, где будут построены и реконструированы тепловые сети для замещения трёх котельных.

Также реализуется ремонтная программа в разных районах Красноярска. В планах текущего года — обновление 13 172 погонных метров теплосетей. В ремонтные работы на теплосетях в этом году СГК вкладывает 610 миллионов рублей.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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