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Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

Главная Общество
Красноярск
16:00 13 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Большегрузам на месяц запретят ездить по Красноярску - ограничения вводятся с 13 апреля по 12 мая 2020 года, сообщили в департаменте горхозяйства. Таким образом власти планируют сохранить дороги во время весенней распутицы. 

«В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог. В качестве профилактики такая мера вводится ежегодно», - пояснили в мэрии. 

Ограничение распространяется на транспортные средства с грузом и без него. Предельно допустимые нагрузки следующие: при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны. 

Исключением станет спецтранспорт. В остальных случаях водителям придется выбирать другие пути для проезда. Также можно получить разрешение на проезд в КрУДоре. 

«Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тысяч рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев», - объяснили в администрации. 

Отметим, что в апреле в Красноярске установят соответствующие знаки и пункты весового контроля. 

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