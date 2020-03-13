Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

Большегрузам на месяц запретят ездить по Красноярску - ограничения вводятся с 13 апреля по 12 мая 2020 года, сообщили в департаменте горхозяйства. Таким образом власти планируют сохранить дороги во время весенней распутицы.

«В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог. В качестве профилактики такая мера вводится ежегодно», - пояснили в мэрии.

Ограничение распространяется на транспортные средства с грузом и без него. Предельно допустимые нагрузки следующие: при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны.

Исключением станет спецтранспорт. В остальных случаях водителям придется выбирать другие пути для проезда. Также можно получить разрешение на проезд в КрУДоре.

«Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тысяч рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев», - объяснили в администрации.

Отметим, что в апреле в Красноярске установят соответствующие знаки и пункты весового контроля.