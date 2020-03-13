13 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На «Столбах» пересчитали животных: сократилась численность лосей и оленей

Главная Общество
Красноярск
15:10 13 Марта 2020
общество, животные, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В нацпарке «Столбы» пересчитали всех животных после малоснежной и теплой зимы. Для этого специалисты прошли более 360 км, рассказали в пресс-службе заказника. 

Так, численность марала и косули в нацпарке осталось на уровне прошлого года - всего более 300 особей. Зато в заповеднике сократилось поголовье лося и кабарги. 

«В настоящее время численность сохатого не превышает 10-ти особей, а количество кабарги оценивается в 280 голов. Снижение поголовья лося, вероятно, вызвано пищевой конкуренцией с маралом, а кабарги - увеличением численности рыси», - рассказали зоологи. 

Если рысь не испытывала проблем с охотой этой зимой, то волкам было непросто. Копытные слишком далеко уходили от преследования. Специалисты обнаружили следы трех волков на льду Маны. Еще одна пара охотилась в охранной зоне. 

 

На «Столбах» стало больше грызунов и птиц. Зато зоологи не нашли следов самого редкого хищника Красноярска - росомахи. Скорее всего, зверь мигрировал в более снежные места. 

«Таким образом, малоснежье уходящей зимы сказалось как на численности, так и на территориальном размещении животных, в первую очередь копытных и крупных хищников. Дикая природа очень чутко реагирует на любые изменения внешней среды», - подытожили в нацпарке. 

Фото: «Столбы»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

13 Марта 2020 г.
Общая длина теплотрассы почти 15 километров
Новости Красноярска: Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

13 Марта 2020 г.
Главная цель – обеспечить сохранность дорог
Новости Красноярска: Водителям оставят один выезд с парковки ТЦ на Взлетке

Водителям оставят один выезд с парковки ТЦ на Взлетке

13 Марта 2020 г.
Машины создают «конфликтную точку»
Новости Красноярска: Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

13 Марта 2020 г.
Роспотребнадзор готовит иск в суд
Новости Красноярска: ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

13 Марта 2020 г.
За час инспекторы оштрафовали девять водителей
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придет оттепель

На выходных в Красноярск придет оттепель

13 Марта 2020 г.
Днем воздух прогреется до +6°С
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

10 Марта 2020 г.
Медики это опровергают
Новости Красноярска: Житель Ачинска семь лет скрывался от правосудия в тайнике на балконе

Житель Ачинска семь лет скрывался от правосудия в тайнике на балконе

12 Марта 2020 г.
Мужчина взорвал двух человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается ураганный ветер

В Красноярском крае ожидается ураганный ветер

11 Марта 2020 г.
На севере порывы достигнут 27 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19