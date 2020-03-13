На «Столбах» пересчитали животных: сократилась численность лосей и оленей

В нацпарке «Столбы» пересчитали всех животных после малоснежной и теплой зимы. Для этого специалисты прошли более 360 км, рассказали в пресс-службе заказника.

Так, численность марала и косули в нацпарке осталось на уровне прошлого года - всего более 300 особей. Зато в заповеднике сократилось поголовье лося и кабарги.

«В настоящее время численность сохатого не превышает 10-ти особей, а количество кабарги оценивается в 280 голов. Снижение поголовья лося, вероятно, вызвано пищевой конкуренцией с маралом, а кабарги - увеличением численности рыси», - рассказали зоологи.

Если рысь не испытывала проблем с охотой этой зимой, то волкам было непросто. Копытные слишком далеко уходили от преследования. Специалисты обнаружили следы трех волков на льду Маны. Еще одна пара охотилась в охранной зоне.

На «Столбах» стало больше грызунов и птиц. Зато зоологи не нашли следов самого редкого хищника Красноярска - росомахи. Скорее всего, зверь мигрировал в более снежные места.

«Таким образом, малоснежье уходящей зимы сказалось как на численности, так и на территориальном размещении животных, в первую очередь копытных и крупных хищников. Дикая природа очень чутко реагирует на любые изменения внешней среды», - подытожили в нацпарке.

Фото: «Столбы»