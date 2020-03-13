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Водителям оставят один выезд с парковки ТЦ на Взлетке

Главная Общество
Красноярск
12:55 13 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске решили изменить схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза». Об этом сообщили в городской администрации. 

Водителям запретят выезжать c парковки развлекательного центра со стороны ул. Весны - изменения начнут действовать с 5 апреля на постоянной основе. 

«Мониторинг показал, что выезжающие на ул. Весны автомобили создают «конфликтную точку», часто являются угрозой ДТП и затрудняют движение по этой магистральной дороге», - к такому выводу пришла рабочая группа по организации дорожного движения. 

Со следующего месяца выезжать с парковки ТЦ «Взлетка Плаза» можно будет только в сторону ул. Взлетная. На парковке появятся соответствующие дорожные знаки. 

Фото: 2Gis

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