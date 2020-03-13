Красноярцам рассказали об идеальной охранной компании

ООО ОА «Скорпион» более 10 лет оказывает качественные услуги охраны на территории Сибирского Федерального округа: Красноярского края, Омской, Иркутской областей, республики Бурятия, Алтайского края, республики Тыва. Охранное предприятие имеет богатый опыт работы как с крупными Федеральными компаниями, так и c предприятиями малого и среднего бизнеса. Клиентами ООО ОА «Скорпион» стали уже более 1 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ОА «Скорпион» совместно с ООО «Орион телеком» и ООО «Неотехнологии» входит в группу компаний «Орион». Глубокая интеграция внутри группы компаний позволяет максимально эффективно оказывать охранные услуги на подведомственных объектах.
Направления охранной деятельности ООО ОА «Скорпион»:
Пультовая охрана. Укомплектованные группы быстрого реагирования обеспечены новейшими транспортными средствами и мониторами GPS-навигации, позволяющими оперативно получать информацию о состоянии охраняемых объектов.
Физическая вооруженная охрана. Посты физической охраны обеспечивают защиту жизни, здоровья и имущества клиентов, охрану общественного порядка. Также вооруженное сопровождение и охрана грузов.
Монтаж систем безопасности. Установка дополнительных систем безопасности, цифрового и аналогового видеонаблюдения с организацией облачного хранения данных, системы контроля доступа (шлагбаум, ворота, домофонные системы).
Для безопасности Вашего бизнеса и имущества ООО ОА «Скорпион» предлагает:
1. Полный комплекс охранных услуг
- Детальный осмотр объекта, оценка рисков и угроз, разработка плана охраны;
- Настройка, монтаж и обучение работе с оборудованием, а также, постоянный мониторинг всех систем безопасности.
2. Качественное оборудование для охраны объектов
- Приборы охраны, обладающие устойчивостью к системам подавления сигналов, сертификатом 3
- класса жесткости, к электромагнитным помехам.
- Гарантия на приборы охраны - 5 лет;
- Возможность установки беспроводных датчиков с гарантированным ресурсом батареи до 10 лет.
3. Оперативную службу реагирования
- Минимальные сроки прибытия на место;
- Время передачи сигнала на пульт охраны до 1сек и дублирующая система реагирования.
4. Эффективный сервис
- Круглосуточная техническая поддержка;
- Консультации и выезд специалиста.
5. Бесплатное мобильное приложение.
- Полный журнал постановок/снятия объекта с охраны с указанием сотрудников;
- Тревожные события, такие как нажатие тревожной кнопки или нарушения периметра;
- Информация об отключениях электричества на объекте, технических неисправностях, информирование о пожарах.
Став клиентом ОА «Скорпион» Вы получаете доступ к комплексным предложениям
от Группы Компаний «Орион»:
- Уникальные предложения и скидки;
- Эксклюзивные предложения на услуги связи (Интернет, телевидение, телефония);
- Уникальные возможности интеграции систем видеонаблюдения, контроля условного доступа, а
- также обслуживание систем пожаротушения и пожарной безопасности.
Ваша безопасность – наш главный приоритет!