13 марта
Красноярск
погода -1 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

Главная Общество
Красноярск
10:55 13 Марта 2020
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Красноярского края массово жалуются на туроператора «Русь-Тур» - компания отказывается возвращать деньги клиентам за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Специалисты ведомства уверены, что туроператор нарушает Федеральный закон - компания обязана вернуть средства, если поездка несет угрозу жизни и здоровья туристов. Россиянам не рекомендуют посещать Китай, Италию, Францию, Германию, Южную Корею и Иран из-за вспышки нового типа вида пневмонии. 

«В настоящее время управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю готовит иск для обращения в суд в целях защиты прав потребителей, пострадавших от неправомерных действий туроператора «Русь-Тур»», - пояснили в ведомстве. 

Пострадавших от действий оператора туристов просят заполнить заявление или обратиться за консультацией по телефону: 8 (391) 226-89-50. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

13 Марта 2020 г.
За час инспекторы оштрафовали девять водителей
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придет оттепель

На выходных в Красноярск придет оттепель

13 Марта 2020 г.
Днем воздух прогреется до +6°С
Новости Красноярска: Телеканал «Енисей» теперь можно смотреть на Спутниковом ТВ МТС

Телеканал «Енисей» теперь можно смотреть на Спутниковом ТВ МТС

13 Марта 2020 г.
Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ
Новости Красноярска: На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

12 Марта 2020 г.
Косуля была ранена
Новости Красноярска: Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

12 Марта 2020 г.
Объект сдадут в этом году
Новости Красноярска: 12 марта во всех городах, где работают предприятия СГК, прошел Единый день контроля качества

12 марта во всех городах, где работают предприятия СГК, прошел Единый день контроля качества

12 Марта 2020 г.
Руководители компании ответили на вопросы жителей
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Ачинска семь лет скрывался от правосудия в тайнике на балконе

Житель Ачинска семь лет скрывался от правосудия в тайнике на балконе

12 Марта 2020 г.
Мужчина взорвал двух человек
Новости Красноярска: В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

В Красноярске распространяют информацию о гибели пациента от коронавируса

10 Марта 2020 г.
Медики это опровергают
Новости Красноярска: Красноярку спасли от злокачественного рака

Красноярку спасли от злокачественного рака

10 Марта 2020 г.
Врачи не верили в успех операции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19