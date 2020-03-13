Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

Жители Красноярского края массово жалуются на туроператора «Русь-Тур» - компания отказывается возвращать деньги клиентам за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства уверены, что туроператор нарушает Федеральный закон - компания обязана вернуть средства, если поездка несет угрозу жизни и здоровья туристов. Россиянам не рекомендуют посещать Китай, Италию, Францию, Германию, Южную Корею и Иран из-за вспышки нового типа вида пневмонии.

«В настоящее время управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю готовит иск для обращения в суд в целях защиты прав потребителей, пострадавших от неправомерных действий туроператора «Русь-Тур»», - пояснили в ведомстве.

Пострадавших от действий оператора туристов просят заполнить заявление или обратиться за консультацией по телефону: 8 (391) 226-89-50.