СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России

Сибирский федеральный университет занял 24-е место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Результаты опубликованы 11 марта 2020 года.

СФУ также вошёл в топ-20 субрейтинга по влиянию на научное сообщество и интернет-аудиторию. По словам авторов рейтинга, он строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов. Всего в исследование вошли 75 вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество — на формирование элит, на научное сообщество, молодёжь и интернет-аудиторию.

Эксперты оценили российские вузы по 15 критериям, источниками информации для которых стали анкеты вузов и данные независимых источников: мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, база Web Of Science Core Collection, интернет-энциклопедия Wikipedia, компания веб-аналитики Alexa, социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, а также собственные данные агентства RAEX.

По материалам пресс-службы СФУ