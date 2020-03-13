Телеканал «Енисей» теперь можно смотреть на Спутниковом ТВ МТС

«МТС» начинает трансляции через свою спутниковую платформу крупнейшего регионального телеканала Красноярского края «Енисей».

Телеканал «Енисей» оперативно и подробно рассказывает о жизни большого региона. В программе информационные, развлекательные, познавательные и культурные передачи. Освещает все важные события, происходящие на территории Красноярского края и является основным источником региональных новостей для его жителей.

«Трансляция телеканала «Енисей» позволяет нам стать ближе к зрителям Спутникового ТВ МТС в Красноярском крае, а это почти 30 тысяч семей. Теперь еще больше людей, в том числе, живущих на удаленных территориях края, где доступна только спутниковая доставка сигнала региональных каналов, получат возможность иметь полное представление о жизни региона, о его достижениях и чаяниях», — комментирует директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

«Благодаря Спутниковому ТВ МТС теперь мы можем еще большему числу зрителей доносить информацию о жизни региона. Кроме того, спутниковая технология позволяет обеспечить доставку сигнала и в другие регионы, что позволяет наша лицензия. А это значит, что и наши земляки по всей России смогут узнавать о том, чем живет и как развивается их родной регион», – отметила заместитель директора телеканала «Енисей» Наталья Котова.

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план Спутникового ТВ от МТС включает свыше 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС. Вещание Спутникового ТВ МТС обеспечивает спутниковый ресурс ABS-2A, расположенный на 75° в. д. Вещание осуществляется через 8 транспордеров в стандарте DVB-S2. Цифровые трансляции обеспечиваются в форматах сжатия MPEG-4 и HEVC. Доставку сигнала на спутник осуществляют два телепорта, расположенных в Москве и Казани. Наличие двух телепортов позволяет снизить риски влияния погодных и техногенных явлений на качество трансляций.



МТС единственный в России оператор, который предоставляет доступ к телевизионным сервисам во всех доступных средах — кабельное, спутниковое, IPTV и ОТТ-платформа, — и является третьим в России оператором по размеру абоненткой базы платного ТВ.

Фото: «МТС»

По материалам «МТС»