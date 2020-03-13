ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

Инспекторы ДПС проводят рейды по центру Красноярска в поисках нарушителей правил парковки автомобилей. Накануне за час работы на улицах Карла Маркса, Дубровинского и Перенсона полицейские составили девять протоков.
Водители останавливались на местах для инвалидов, тротуарах, а также в зоне действия запрещающих знаков. Машины нарушителей были эвакуированы на штрафстоянку.
«Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов не игнорировать требования дорожных знаков и разметки и не оставлять транспортные средства на проезжей части, создавая помехи другим участникам движения», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.