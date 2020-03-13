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ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил парковки в центре Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:15 13 Марта 2020
общество, красноярск, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Инспекторы ДПС проводят рейды по центру Красноярска в поисках нарушителей правил парковки автомобилей. Накануне за час работы на улицах Карла Маркса, Дубровинского и Перенсона полицейские составили девять протоков.

Водители останавливались на местах для инвалидов, тротуарах, а также в зоне действия запрещающих знаков. Машины нарушителей были эвакуированы на штрафстоянку.

«Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов не игнорировать требования дорожных знаков и разметки и не оставлять транспортные средства на проезжей части, создавая помехи другим участникам движения», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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