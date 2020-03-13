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На выходных в Красноярск придет оттепель

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Красноярск
08:30 13 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют оттепель на выходных в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 13 марта, в городе ожидается мокрый снег и западный ветер с порывами до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +4..+6 °С. На севере края возможно усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено на Таймыре – синоптики сообщают о порывах ветра до 27 м/с.

«В Туруханском районе днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, метель, местами сильный снег, на западе Эвенкийского МР местами сильный снег, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - отметили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на субботу, 14 марта, температура опустится до -6°С. Первый выходной порадует красноярцев теплой и солнечной погодой – воздух прогреется до +5°С, осадков не ожидается.

В воскресенье, 15 марта, в темное время суток в Красноярске будет около 0°С, днем столбики термометра поднимутся до +5°С. Возможен мокрый снег.

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