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На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

Главная Общество
Красноярск
17:05 12 Марта 2020
общество, красноярск
Источник: Енисей
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В нацпарке «Столбы» сотрудники спасли обездвиженного оленя - косуля едва не стала жертвой бродячих собак. Это далеко не первое нападение животных на парнокопытных в заповеднике. Но на этот раз олень выжил. 

Самка косули выбилась из сил. Зоологи предполагают, что она долго скрывалась от погони. 

«Она была полностью обессилена, с кровотечением из носа. У животного сломан зуб, поврежден глаз. Преследуемая собаками, косуля ударилась об искусственное препятствие и получила сильный ушиб, который привел ее в обморочное состояние, - сказал научный сотрудник национального парка Владимир Кожечкин.

Оленя попытались спасти - за сутки животное пришло в себя и убежало в лес. Подобный счастливый исход, как отмечают специалисты нацпарка, встречается достаточно редко. Например, в начале марта собаки растерзали самку марала. У животного не были ни единого шанса на спасение. 

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