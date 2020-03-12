На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

В нацпарке «Столбы» сотрудники спасли обездвиженного оленя - косуля едва не стала жертвой бродячих собак. Это далеко не первое нападение животных на парнокопытных в заповеднике. Но на этот раз олень выжил.

Самка косули выбилась из сил. Зоологи предполагают, что она долго скрывалась от погони.

«Она была полностью обессилена, с кровотечением из носа. У животного сломан зуб, поврежден глаз. Преследуемая собаками, косуля ударилась об искусственное препятствие и получила сильный ушиб, который привел ее в обморочное состояние, - сказал научный сотрудник национального парка Владимир Кожечкин.

Оленя попытались спасти - за сутки животное пришло в себя и убежало в лес. Подобный счастливый исход, как отмечают специалисты нацпарка, встречается достаточно редко. Например, в начале марта собаки растерзали самку марала. У животного не были ни единого шанса на спасение.