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Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

Главная Общество
Красноярск
16:10 12 Марта 2020
красноярск, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Строительство виадука через Николаевский проспект продолжат в апреле. Полностью завершить объект планируется в третьем квартале 2020-го года, заявили в городской администрации. Виадук возводят в несколько этапов. 

Напомним, сооружение выполняют из алюминиевых листов. Такие переходы уже есть на ул. 9 Мая и на ул. Партизана Железняка в районе «Арены Кристалл».

Напомним, общая длина перехода через Николаевский проспект составит более 60 метров, ширина — 3 метра, он соединит Студгородок и школу № 73. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, отметили в мэрии. Городские власти также обещают сделать на проспекте тротуары и освещение.  

Отметим, что в Красноярске заказали проект еще одного перехода - мост планируют возвести на ул. Калинина в районе дома № 177. 

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