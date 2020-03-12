Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

Строительство виадука через Николаевский проспект продолжат в апреле. Полностью завершить объект планируется в третьем квартале 2020-го года, заявили в городской администрации. Виадук возводят в несколько этапов.

Напомним, сооружение выполняют из алюминиевых листов. Такие переходы уже есть на ул. 9 Мая и на ул. Партизана Железняка в районе «Арены Кристалл».

Напомним, общая длина перехода через Николаевский проспект составит более 60 метров, ширина — 3 метра, он соединит Студгородок и школу № 73. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, отметили в мэрии. Городские власти также обещают сделать на проспекте тротуары и освещение.

Отметим, что в Красноярске заказали проект еще одного перехода - мост планируют возвести на ул. Калинина в районе дома № 177.