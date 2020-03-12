12 марта во всех городах, где работают предприятия СГК, прошел Единый день контроля качества

Руководители компании ответили на вопросы жителей и рассказали об особенностях прохождения текущего отопительного сезона и ближайших планах в прямом эфире в городских пабликах. На вопросы жителей в паблике «Живой Красноярск» отвечали директор теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов и заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Помимо традиционных сообщений жителей о качестве теплоснабжения в квартирах, на «горячую линию» поступили вопросы о влиянии на тепловые сети реагентов, использующихся для борьбы с гололедицей, готовности энергетиков к встрече с коронавирусом, использовании пластиковых труб и установке счетчиков на приборы отопления. Красноярцы интересовались и конкретными участками, где будут проводиться ремонтные работы. Например, о планах на замену труб на площади около ДК 1 мая, где был порыв трубопровода во время новогодних каникул. Сергей Иванов ответил, что участок включен в ремонтную программу этого года и уже в десятых числах мая сквер будет огорожен, а вместо труб, возраст которых приближается к 30 годам, теплоэнергетики уложат новые. Переберут и канал, в который уложены трубы — вместо пропускающих влагу кирпичей появятся надежные железобетонные лотки с современной гидроизоляцией.

Особенностью прошедшей зимы стала необычайно тёплая погода. Например, среднемесячная температура января была выше нормы на 7 градусов. Февраль и декабрь тоже были теплее, чем обычно, в среднем на 3-4 градуса. Продолжительные оттепели позволили безболезненно проводить экстренные ремонтные работы на тепловых сетях.

С начала отопительного сезона на текущую дату отремонтировано 404 повреждения — в основном, это были небольшие повреждения: трещины и свищи на трубопроводах, требующие замены задвижки в тепловых камерах. Ремонт повреждений на сетях большого диаметра, когда приходилось вводить ограничения для большого количества домов, удалось провести во время оттепелей.

В 90% случаев горячая вода в квартирах сохранялась, а батареи отключались не более чем на 5 часов. Во время более длительных и сложных ремонтов дежурные специалисты тепловой инспекции СГК контролировали температуру воздуха в больницах и детских садах. Падения температуры в жилых помещениях ниже 19-20 С ни в одном из соцобъектов не было зафиксировано.

Теплая зима сказалась и на загруженности Красноярских ТЭЦ. Если сравнивать аналогичные периоды – с сентября по февраль текущего и прошлого отопительного сезона, то этой теплой зимой тепловой энергии ТЭЦ СГК в Красноярске выработали меньше, чем прошлой, на 13,5%. По электроэнергии тоже есть небольшой спад – 2,5%, это может быть связано с тем, что из-за оттепелей раньше пришла высокая вода и ГЭС производят больше электроэнергии, разгружая ТЭЦ. Такое снижение показателей позволило сэкономить топливо – этой зимой и осенью угля на Красноярских ТЭЦ ушло на 8% меньше, чем в аналогичные периоды прошлого года.

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона принимают городские власти, основываясь на показаниях гидрометцентра. Причем учитываются как уже зафиксированные показатели, так и прогноз. Например, текущий отопительный сезон в Красноярске начался 13 сентября из-за резкого похолодания. Окончание отопительного сезона обычно приходится на середину мая – 15-20 числа. Но бывают и исключения. Например, в 2018 году отопление отключили только 28 мая.

Хотя отопительный сезон еще идет, в СГК уже приступили к ремонту тепловых сетей. Традиционно начали с небольших внутриквартальных трубопроводов, а также с тех участков, где можно подать людям тепло по резервным схемам. Например, уже на этой неделе уже приступили к работам на Кутузова, в переулке Медицинский, на очереди перекладка труб на Красноярском рабочем. Крупные же работы стартуют с окончанием отопительного сезона.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании