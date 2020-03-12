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«Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу краевой больницы

Главная Общество
Красноярск
15:22 12 Марта 2020
общество, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Строительная компания «Сибиряк» заплатит неустойку в размере одного миллиона рублей за незаконченную вовремя реконструкцию краевой больницы. Такое решение принял краевой арбитражный суд. 

Напомним, иск в высшую инстанцию подали представители Управления капитального строительства Красноярского края в ноябре 2019 года. Они требовали с подрядчика нового корпуса больницы - компании «Сибиряк» - 9 млн рублей. Объект должны были сдать к Универсиаде-2019, но сроки несколько раз переносились. 

«Поскольку фактически подрядные работы выполнены 26.09.2019, а не 01.09.2019 согласно условиям заключенного контракта, заказчик предъявил подрядчику требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 8, 9 млн рублей», - рассказали в пресс-службе высшей инстанции. 

В итоге суд частично удовлетворил требование истца и назначил санкции в размере 1 млн рублей. 

 

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