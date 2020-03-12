«Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу краевой больницы

Строительная компания «Сибиряк» заплатит неустойку в размере одного миллиона рублей за незаконченную вовремя реконструкцию краевой больницы. Такое решение принял краевой арбитражный суд.

Напомним, иск в высшую инстанцию подали представители Управления капитального строительства Красноярского края в ноябре 2019 года. Они требовали с подрядчика нового корпуса больницы - компании «Сибиряк» - 9 млн рублей. Объект должны были сдать к Универсиаде-2019, но сроки несколько раз переносились.

«Поскольку фактически подрядные работы выполнены 26.09.2019, а не 01.09.2019 согласно условиям заключенного контракта, заказчик предъявил подрядчику требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 8, 9 млн рублей», - рассказали в пресс-службе высшей инстанции.

В итоге суд частично удовлетворил требование истца и назначил санкции в размере 1 млн рублей.