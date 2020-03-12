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В Красноярском крае выявили «масочный» картель

Главная Общество
Красноярск
13:51 12 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Антимонопольная служба заподозрила в сговоре красноярских поставщиков медицинских масок. Четыре компании привлекут к ответственности за искусственное завышение стоимости индивидуальных средств защиты в соседних регионах - Хакасии и Тыве. Об этом говорится в сообщении федерального ведомства.

В Красноярском крае цены на маски существенно не менялись, но по версии ФАС, их стоимость значительно возросла в соседних регионах, куда поставляли средства защиты те самые четыре компании. 

«Выявлено завышение цен на различные виды медицинских масок от 30 % до 200%, а в некоторых случаях торговая надбавка составила более 600 %. Повышение оптовых отпускных цен в отсутствие на то объективных причин позволило антимонопольному органу прийти к выводу о достигнутом антиконкуретном соглашении между хозяйствующими субъектами», - пояснили в ведомстве. 

Отметим, что законом за это предусмотрена административная ответственность - поставщикам грозят крупные штрафы. 

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