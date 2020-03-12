Школьники из Красноярска стали чаще доводить себя до анорексии

Родителей красноярских школьников просят проследить за психо-эмоциональным состоянием своих детей. Дело в том, что ученики стали чаще доводить себя до анорексии - это одно из самых опасных расстройств пищевого поведения. Об этом рассказали в управлении образования.

Сегодня от анорексии страдают не только девушки, но и парни. Школьники отказываются от еды и стремительно худеют, сбрасывая около 20-30 кг.

«Причины анорексии могут быть разными, однако наиболее распространенными среди подростков считаются две – сложные отношения с родителями и недовольство собственной внешностью», - пояснили эксперты.

Если подросток начал стремительно худеть, взрослым рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, чтобы не допустить осложнений. Записаться на бесплатный прием в центр диагностики и консультирования «Эго» по ул. 60 лет Октября, 13А можно по телефону: 236-06-90.