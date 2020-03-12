12 марта
Красноярск
погода -2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Школьники из Красноярска стали чаще доводить себя до анорексии

Главная Общество
Красноярск
12:48 12 Марта 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Родителей красноярских школьников просят проследить за психо-эмоциональным состоянием своих детей. Дело в том, что ученики стали чаще доводить себя до анорексии - это одно из самых опасных расстройств пищевого поведения. Об этом рассказали в управлении образования. 

Сегодня от анорексии страдают не только девушки, но и парни. Школьники отказываются от еды и стремительно худеют, сбрасывая около 20-30 кг. 

«Причины анорексии могут быть разными, однако наиболее распространенными среди подростков считаются две – сложные отношения с родителями и недовольство собственной внешностью», - пояснили эксперты. 

Если подросток начал стремительно худеть, взрослым рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, чтобы не допустить осложнений. Записаться на бесплатный прием в центр диагностики и консультирования «Эго» по ул. 60 лет Октября, 13А можно по телефону: 236-06-90.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

На «Столбах» случайно спасли жертву бродячих собак

12 Марта 2020 г.
Косуля была ранена
Новости Красноярска: Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

Виадук через Николаевский проспект продолжат строить в апреле

12 Марта 2020 г.
Объект сдадут в этом году
Новости Красноярска: 12 марта во всех городах, где работают предприятия СГК, прошел Единый день контроля качества

12 марта во всех городах, где работают предприятия СГК, прошел Единый день контроля качества

12 Марта 2020 г.
Руководители компании ответили на вопросы жителей
Новости Красноярска: «Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу краевой больницы

«Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу краевой больницы

12 Марта 2020 г.
Решение принял арбитражный суд
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявили «масочный» картель

В Красноярском крае выявили «масочный» картель

12 Марта 2020 г.
Цены на средства защиты завышались на 600%
Новости Красноярска: 600 красноярцев проверили на коронавирус

600 красноярцев проверили на коронавирус

12 Марта 2020 г.
Зараженных пр-прежнему нет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске горит квартира в многоэтажном доме

В Красноярске горит квартира в многоэтажном доме

10 Марта 2020 г.
В социальных сетях рассказали о пострадавших
Новости Красноярска: Красноярку спасли от злокачественного рака

Красноярку спасли от злокачественного рака

10 Марта 2020 г.
Врачи не верили в успех операции
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается метель

На Красноярск надвигается метель

7 Марта 2020 г.
Скорость ветра достигнет 30 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19