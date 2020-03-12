600 красноярцев проверили на коронавирус

В краевом управлении Роспотребнадзора отчитались о ситуации с коронавирусом в регионе. Всего в регионе на наличие заболевания проверили 606 человек - все тесты показали отрицательные результаты.

«По состоянию на 11.03.2020 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае не зарегистрировано», - отчитались в ведомстве.

В первую очередь, на вирус проверяют людей с признаками респираторных заболеваний, прибывших в Красноярск из неблагополучных по вирусу стран.

Красноярцев просят при появлении простуды оставаться дома и вызывать врача на дом - обязательно необходимо рассказать, из какой страны прилетел больной.

«Все лица, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции в течение 14-ти дней после прибытия должны быть незамедлительно изолированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Прибывшие из других государств, неблагополучных коронавирусной инфекции, изолируются на дому при обращении», - отметили в ведомстве.

Красноярцам обещают предоставить больничные листы.

Фото: Микробиологическая лаборатория