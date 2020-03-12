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600 красноярцев проверили на коронавирус

Главная Общество
Красноярск
11:31 12 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом управлении Роспотребнадзора отчитались о ситуации с коронавирусом в регионе. Всего в регионе на наличие заболевания проверили 606 человек - все тесты показали отрицательные результаты. 

«По состоянию на 11.03.2020 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае не зарегистрировано», - отчитались в ведомстве. 

В первую очередь, на вирус проверяют людей с признаками респираторных заболеваний, прибывших в Красноярск из неблагополучных по вирусу стран. 

Красноярцев просят при появлении простуды оставаться дома и вызывать врача на дом - обязательно необходимо рассказать, из какой страны прилетел больной. 

«Все лица, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции в течение 14-ти дней после прибытия должны быть незамедлительно изолированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Прибывшие из других государств, неблагополучных коронавирусной инфекции, изолируются на дому при обращении», - отметили в ведомстве. 

Красноярцам обещают предоставить больничные листы. 

Фото: Микробиологическая лаборатория

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