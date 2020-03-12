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Кубок мира по фристайлу в Красноярске отличился раздельным сбором мусора

Главная Общество
Красноярск
10:15 12 Марта 2020
фристайл, соревнования, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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За время соревнований с территории спорткомплекса «Сопка» левобережный оператор по обращению с ТКО вывез 21 кубометр отходов – это более двух тонн мусора. В том числе 50 кг пластика, который отправят на переработку.

От «Красноярской рециклинговой компании» для работы на спорткомплексе были аккредитованы 12 водителей, на «спортивный» маршрут направили три современных мусоровоза – два Mercedes и Scania.

Соревнования по фристайлу и лыжной акробатике прошли в краевом центре 7 и 8 марта. Как пояснил исполнительный директор «КРК» Игорь Ким, специалисты компании начали вывозить ТКО с территории спорткомплекса еще 6 марта, накануне открытия Кубка, а закончили 9 марта, после официального закрытия соревнований.

«Мы уже получили достаточный опыт работы на спортивных соревнованиях мирового уровня. В 2019 году «Красноярская рециклинговая компания» обслуживала проходившую в Красноярске зимнюю Универсиаду, а в феврале этого года мы обеспечивали порядок на Первенстве мира по керлингу среди юниоров», – рассказал он.

Работа оператора по обращению с ТКО на крупных мероприятиях осложняется тем, что во время таких событий действуют повышенные требования безопасности. График вывоза мусора составляется заблаговременно и должен четко исполняться, практически минута в минуту. К тому же периоды работы жестко ограничены: либо рано утром, до начала соревнований, либо поздно вечером, по их окончании.

Игорь Ким также отметил, что на Кубке мира по фристайлу компания-оператор организовала раздельный сбор мусора. Пластик собирала специальная машина, 50 килограммов пластиковых отходов отправятся на переработку.

Общество / НОВОСТИ
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