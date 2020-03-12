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В Северо-Енисейском районе начинается ремонт единственной магистрали до Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:05 12 Марта 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В крае планируется отремонтировать два участка 300-километровой магистрали Епишино - Северо-Енисейский. Работы начнутся на отрезках с 42 по 43 километр и с 49 по 51 км, рассказали в правительстве. Полностью объект будет готов к 2021 году. 

«В этом году дорожники приступят к ремонту водопропускных труб, расчистке откосов и восстановлению земляного полотна в местах подтопления. В следующем году отремонтируют покрытие переходного типа, барьерное ограждение, установят дорожные знаки. Завершить работу планируется в конце 2021 года», - пояснили в администрации. 

На ремонт выделено почти 70 млн рублей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 

Отметим, что магистраль является единственной дорогой, соединяющей Красноярск с Северо-Енисейским районом. По ней ежедневно перевозят стройматериалы, лес и руду. Данный объект считается стратегически важным для региона. 

Напомним, в прошлом году дорожники привели в порядок около 11 км магистрали. Ранее планами по ремонту и строительству объектов на предстоящий сезон делился министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. В регионе приведут в порядок 250 км дорог. 

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