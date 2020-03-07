На Красноярск надвигается метель

МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре и вьюге. В городе ночью похолодает до -20 градусов, днем будет около -8....-10 градусов.

«8 марта по центральным районам Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с, метель», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На дорогах Красноярска сохранится гололедица - водителей просят соблюдать осторожность.

По прогнозам Гидрометцентра, погода в Красноярске в первый месяц весны будет теплой. Потепление придет уже на следующей неделе -метеорологи обещают до -1...-3 градусов.