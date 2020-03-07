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На Красноярск надвигается метель

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Красноярск
13:41 7 Марта 2020
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре и вьюге. В городе ночью похолодает до -20 градусов, днем будет около -8....-10 градусов. 

«8 марта по центральным районам Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с, метель», - рассказали в чрезвычайном ведомстве. 

На дорогах Красноярска сохранится гололедица - водителей просят соблюдать осторожность. 

По прогнозам Гидрометцентра, погода в Красноярске в первый месяц весны будет теплой. Потепление придет уже на следующей неделе -метеорологи обещают до -1...-3 градусов. 

 

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