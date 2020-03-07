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Красноярских водителей автобусов массово проверят на наркотики

Главная Общество
Красноярск
11:23 7 Марта 2020
общество, красноярск, наркотики
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске перевозчиков общественного транспорта обязали проверить всех водителей автобусов на употребление наркотиков. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД. 

Причина для такой массовой проверки очевидна - за последние месяцы в Красноярске поймали двух маршрутчиков, которые выходили в рейсы в неадекватном состоянии. Чтобы предотвратить такие инциденты, полицейские решили проверять водителей на употребление наркотических веществ. На прохождение необходимых процедур перевозчикам дали месяц.  

Напомним, в начале марта инспекторы ДПС задержали водителя автобуса №60 - он управлял транспортом под наркотиками. На неадекватное поведение мужчины за рулем пожаловался один из пассажиров. Подобный инцидент произошел в феврале  в Солнечном. Тогда в кабине автобуса №61 инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета - наркотики употреблял водитель.  

Фото: ГИБДД

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