Красноярских водителей автобусов массово проверят на наркотики

В Красноярске перевозчиков общественного транспорта обязали проверить всех водителей автобусов на употребление наркотиков. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД.

Причина для такой массовой проверки очевидна - за последние месяцы в Красноярске поймали двух маршрутчиков, которые выходили в рейсы в неадекватном состоянии. Чтобы предотвратить такие инциденты, полицейские решили проверять водителей на употребление наркотических веществ. На прохождение необходимых процедур перевозчикам дали месяц.

Напомним, в начале марта инспекторы ДПС задержали водителя автобуса №60 - он управлял транспортом под наркотиками. На неадекватное поведение мужчины за рулем пожаловался один из пассажиров. Подобный инцидент произошел в феврале в Солнечном. Тогда в кабине автобуса №61 инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета - наркотики употреблял водитель.

Фото: ГИБДД