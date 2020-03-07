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Красноярскую медведицу успешно довезли до Удмуртии

Главная Общество
Красноярск
11:04 7 Марта 2020
общество, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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Белая медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» приехала в зоопарк Удмуртии. Она участвует в программе размножения - для этого ее привезли в Ижевск. Скоро самка переедет в вольер к медведю Балу. 

Как рассказали зоологи, Аврора 3 марта в сопровождении ветврача выехала из Красноярска. Преодолев почти три тысячи километров в клетке, медведица прибыла в зоопарк Удмутрии. Дорогу самка перенесла хорошо. 

«На протяжении всего пути мы следили за ее состоянием, питанием и настроением. Сопровождающий ее ветеринарный врач и сотрудники зоопарка Удмуртии, встречавшие животное, сообщили что она прекрасно перенесла дорогу, сейчас очень активна и с любопытством знакомится с новым окружением», - рассказали в «Роевом ручье». 

Медведицу временно поселили в отдельный вольер - она пока находится на карантине. Специалисты будут следить за состояние самки.  

«Ровно через месяц ее познакомят с самцом - белым медведем Балу, который тоже, как и Аврора попал в зоопарк из дикой природы», - пояснили зоологи. 

Напомним, в Красноярске у медведицы уже была пара – самец Феликс. Хищники прожили в одном вольере почти 10 лет, но за это время так и не принесли потомство. 

Фото: vk.com/roevzoo

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