В Красноярске робот помог удалить подростку опухоль мозга

В Красноярске хирурги с помощью робота удалили подростку опасную опухоль головного мозга. Школьнику диагностировали ангиофиброму - раньше этот вид новообразований приходилось удалять в несколько этапов с колоссальной потерей крови у пациента.

Теперь в краевой больнице такие вмешательства выполняют за 45 минут. Роботизированный комплекс с камерой дает хирургам точную трехмерную картинку локализации новообразования, его объема и формы. Это ускоряет процесс и повышает точность.

«Нам удалось выполнить операцию в один этап, благодаря тому, что у нас появилась роботизированная установка. В первую очередь, мы закрыли кровоснабжение опухоли, убедились, что потери крови у пациента не будет», - пояснил Никита Литвинюк, заведующий отделением рентгенохирургических исследований и лечения КККБ.

Отметим, что спустя неделю школьника выписали домой. Как заявляют в краевой больнице, после этого первого опыта по новому методу их возможности значительно расширились. Теперь они смогут оперировать даже сложнейших пациентов.