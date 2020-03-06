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В Красноярске робот помог удалить подростку опухоль мозга

Главная Общество
Красноярск
14:41 6 Марта 2020
красноярск, общество
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В Красноярске хирурги с помощью робота удалили подростку опасную опухоль головного мозга. Школьнику диагностировали ангиофиброму - раньше этот вид новообразований приходилось удалять в несколько этапов с колоссальной потерей крови у пациента. 

Теперь в краевой больнице такие вмешательства выполняют за 45 минут. Роботизированный комплекс с камерой дает хирургам точную трехмерную картинку локализации новообразования, его объема и формы. Это ускоряет процесс и повышает точность. 

«Нам удалось выполнить операцию в один этап, благодаря тому, что у нас появилась роботизированная установка. В первую очередь, мы закрыли кровоснабжение опухоли, убедились, что потери крови у пациента не будет», - пояснил Никита Литвинюк, заведующий отделением рентгенохирургических исследований и лечения КККБ. 

Отметим, что спустя неделю школьника выписали домой. Как заявляют в краевой больнице, после этого первого опыта по новому методу их возможности значительно расширились. Теперь они смогут оперировать даже сложнейших пациентов. 

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