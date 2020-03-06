Красноярки осваивают мужские профессии

В мэрии Красноярска рассказали о женщинах, которые предпочли освоить мужскую профессию. Все чаще представительницы слабого пола работают водителями автобусов. Пока среди двух тысяч маршрутчиков - только 40 женщин. Но данная профессия все больше нравится краснояркам.

Любовь Никулина работает в сфере пассажирских перевозок около 8 лет. Большую часть времени она управляет огромными автобусами «МАЗ».

«Мне нравится «МАЗ», но я хотела бы еще и «НЕФАЗ» попробовать. За руль я села в 2008 году. В 2012-м сдала на троллейбус, а потом захотелось на автобус. Нравится вождение – еду и отдыхаю душой. Когда в декрет уходила, очень скучала по работе. Прямо ездила и заглядывала в автобусы», – рассказала красноярка.

В прошлом году женщина участвовала в конкурсе на лучшего водителя пассажирского транспорта. Вместе с мужчинами она выполняла все маневры на городском автобусе: «Бокс», «Змейка», «Тоннельные ворота», «Въезд на стоянку» («Теща»), «Колея», «Круг», «Стоп-линия». Красноярка заняла третье место.

Любовь Никулина уверена, что самое главное в ее «мужской» профессии – это внимательность других участников движения и безопасность на дорогах.