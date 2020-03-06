6 марта
Красноярск
погода -8 °C
66.19
 
€ 73.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярки осваивают мужские профессии

Главная Общество
Красноярск
13:23 6 Марта 2020
красноярск, общество, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В мэрии Красноярска рассказали о женщинах, которые предпочли освоить мужскую профессию. Все чаще представительницы слабого пола работают водителями автобусов. Пока среди двух тысяч маршрутчиков - только 40 женщин. Но данная профессия все больше нравится краснояркам. 

Любовь Никулина работает в сфере пассажирских перевозок около 8 лет. Большую часть времени она управляет огромными автобусами «МАЗ». 

«Мне нравится «МАЗ», но я хотела бы еще и «НЕФАЗ» попробовать. За руль я села в 2008 году. В 2012-м сдала на троллейбус, а потом захотелось на автобус. Нравится вождение – еду и отдыхаю душой. Когда в декрет уходила, очень скучала по работе. Прямо ездила и заглядывала в автобусы», – рассказала красноярка. 

В прошлом году женщина участвовала в конкурсе на лучшего водителя пассажирского транспорта. Вместе с мужчинами она выполняла все маневры на городском автобусе: «Бокс», «Змейка», «Тоннельные ворота», «Въезд на стоянку» («Теща»), «Колея», «Круг», «Стоп-линия». Красноярка заняла третье место. 

Любовь Никулина уверена, что самое главное в ее «мужской» профессии – это внимательность других участников движения и безопасность на дорогах. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС сформирована паводковая комиссия

На Богучанской ГЭС сформирована паводковая комиссия

6 Марта 2020 г.
Проводится анализ развития событий в случае повышения и понижения уровня водохранилища
Новости Красноярска: Жительница Канска пряталась от приставов под кроватью

Жительница Канска пряталась от приставов под кроватью

6 Марта 2020 г.
Она не платит алименты на ребенка и нигде не работает
Новости Красноярска: Особняк у Восточного входа на «Столбы» переоборудуют в визит-центр

Особняк у Восточного входа на «Столбы» переоборудуют в визит-центр

6 Марта 2020 г.
Там будут туалеты и комната матери и ребенка
Новости Красноярска: На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

6 Марта 2020 г.
Теперь автомобилисты могут оплачивать топливо со смартфона
Новости Красноярска: В Красноярск придут 20-градусные морозы на длинных выходных

В Красноярск придут 20-градусные морозы на длинных выходных

6 Марта 2020 г.
Так низко температура опустится ночью
Новости Красноярска: Красноярские школы перешли на развивающее обучение в начальных классах

Красноярские школы перешли на развивающее обучение в начальных классах

6 Марта 2020 г.
Учителя стали тьюторами
Новости компаний
05/03
В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

5 Марта 2020 г.
Эта история удивила даже врачей
Новости Красноярска: Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

4 Марта 2020 г.
Животное спаслось
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19