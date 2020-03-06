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На Богучанской ГЭС сформирована паводковая комиссия

Главная Общество
Красноярск
11:27 6 Марта 2020
гэс, энергетика, работа, комиссия, паводки
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Для подготовки оборудования и сооружений Богучанской ГЭС к надежной безаварийной работе в период пропуска половодья и паводков 2020 года создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. В состав комиссии включены заместители главного инженера, начальники цехов и служб. Комиссия приступила к осмотру гидротехнических сооружений и подготовке плана мероприятий, учитывающего распоряжения Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада (МРГ) и итоги паводков прошлых лет.

Ежегодно паводковая комиссия Богучанской ГЭС заключает соглашение с администрацией Кежемского район о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и реагирования на нештатные ситуации. Проводится анализ развития событий в случае повышения и понижения уровня водохранилища до максимальных и минимальных значений, затопления прибрежных участков в верхнем и нижнем бьефе. График ремонта оборудования скорректирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную рабочую мощность ГЭС на период прохождения паводка.  Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации возможных повреждений инфраструктуры и ликвидации аварийных ситуаций.

Служба технологических систем управления испытала оборудование локальной системы оповещения, лаборатория гидротехнических сооружений – испытания Локальной сейсмической сети. Оперативная служба провела тренировки и неплановые инструктажи сотрудников по безопасной и надежной работе в период половодья и паводков. Территориальные органы Росгидромета будут обмениваться с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно.

По информации МРГ, в феврале 2020 года были зафиксированы положительные погодные аномалии на всей территории наблюдений Среднесибирского управления гидрометеослужбы – температура воздуха была на 6-11 градусов выше нормы. Запасы воды в снеге в южных районах Красноярского края составляют 90-130%, по отдельным станциям до 210%; в Приангарских районах запасы снега до 150% нормы. В бассейне Ангары температура воздуха в феврале была выше нормы, приток в Братское водохранилище – 118% нормы, толщина льда на Байкале и водохранилищах меньше нормы на 10-25 см. По предварительным прогнозам, температура воздуха в марте будет чуть выше среднемноголетних значений.

С учетом сложившейся обстановки и прогнозов на предстоящий паводок, Межведомственная группа установила для Богучанской ГЭС с 6 марта по 2 апреля 2020 года новый режим работы – среднесуточные расходы в диапазоне 3200-3500 кубометров в секунду.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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