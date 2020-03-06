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Жительница Канска пряталась от приставов под кроватью

Главная Общество
Красноярск
10:46 6 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На жительницу Канска завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов на 8-летнего ребенка. Женщину несколько раз предупреждали об ответственности за накопленный долг. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по краю. 

Горе-мать накопила долг по алиментам в размере 100 тысяч рублей - она нигде не работает и не торопится платить по счетам. 

«Такое отношение к законным требованиям судебного пристава стало причиной привлечения должника к административной ответственности. Наказанием стали обязательные работы сроком на 100 часов, которые гражданка отбывать не стала», - рассказали в ведомстве. 

Женщину даже арестовывали на семь суток, но и это не помогло. Она отказывалась платить алименты и отрабатывать обязательные часы. Тогда представитель Службы вынес постановление о принудительном приводе женщины в отдел. Но найти должницу оказалось не так просто: 

«Когда судебные приставы пришли по адресу проживания женщины, двери дома открыла ее мать, которая с порога принялась уверять приставов в том, что ее дочь отсутствует. С разрешения хозяйки судебные приставы вошли в помещение и в одной из комнат, под кроватью, обнаружили разыскиваемую», - говорится в сообщении. 

На женщину завели уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Фото: УФССП

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