Жительница Канска пряталась от приставов под кроватью

На жительницу Канска завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов на 8-летнего ребенка. Женщину несколько раз предупреждали об ответственности за накопленный долг. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по краю.

Горе-мать накопила долг по алиментам в размере 100 тысяч рублей - она нигде не работает и не торопится платить по счетам.

«Такое отношение к законным требованиям судебного пристава стало причиной привлечения должника к административной ответственности. Наказанием стали обязательные работы сроком на 100 часов, которые гражданка отбывать не стала», - рассказали в ведомстве.

Женщину даже арестовывали на семь суток, но и это не помогло. Она отказывалась платить алименты и отрабатывать обязательные часы. Тогда представитель Службы вынес постановление о принудительном приводе женщины в отдел. Но найти должницу оказалось не так просто:

«Когда судебные приставы пришли по адресу проживания женщины, двери дома открыла ее мать, которая с порога принялась уверять приставов в том, что ее дочь отсутствует. С разрешения хозяйки судебные приставы вошли в помещение и в одной из комнат, под кроватью, обнаружили разыскиваемую», - говорится в сообщении.

На женщину завели уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Фото: УФССП