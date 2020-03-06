Особняк у Восточного входа на «Столбы» переоборудуют в визит-центр

Двухэтажный белый особняк у Восточного входа в национальный парк «Столбы» переоборудуют в визит-центр. За здание с участком администрации города пришлось судиться – его выкупили у собственника за 10 млн рублей. Скоро там начнется реконструкция. В итоге будут обустроены туалеты, комната матери и ребенка, место для чаепития и кабинки для хранения ценных вещей. Дизайнеры уже подготовили проект.

Фасад здания также преобразится – подрядчик обустроит ливневую канализацию и благоустроит дорожки.

Кроме того, на Восточном входе завершается благоустройство ручья, а парковку перенесут ниже.

Отметим, что в среднем в день Восточный вход «Столбов» посещают около пяти тысяч туристов.

Фото: туристский информационный центр Красноярского края