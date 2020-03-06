На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) сообщает о новом онлайн-сервисе для своих клиентов – заправке автомобиля с помощью мобильного приложения Benzuber.

Теперь автомобилисты могут оплачивать топливо со смартфона, без обращения на кассу. Приложение работает предельно просто. Пользователь может выбрать нужную АЗС на карте, либо система автоматически определит ближайшую автозаправку. Подъехав к нужной колонке, необходимо указать ее номер, вид топлива, сумму или объем, на который хотите заправиться.

Оплатить бензин можно банковской картой, привязанной к профилю в мобильном приложении Benzuber. Если топливо не поместилось в бак — остаток суммы вернется на карту, как только клиент повесит заправочный пистолет обратно в колонку.

Больше информации о сервисе Benzuber вы можете получить на сайте benzuber.ru.

Фото: «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»