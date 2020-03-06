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На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

Главная Общество
Красноярск
10:00 6 Марта 2020
оплата, азс, приложения, топливо и азс
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Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) сообщает о новом онлайн-сервисе для своих клиентов – заправке автомобиля с помощью мобильного приложения Benzuber.

На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

 Теперь автомобилисты могут оплачивать топливо со смартфона, без обращения на кассу. Приложение работает предельно просто. Пользователь может выбрать нужную АЗС на карте, либо система автоматически определит ближайшую автозаправку. Подъехав к нужной колонке, необходимо указать ее номер, вид топлива, сумму или объем, на который хотите заправиться.

На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

Оплатить бензин можно банковской картой, привязанной к профилю в мобильном приложении Benzuber. Если топливо не поместилось в бак — остаток суммы вернется на карту, как только клиент повесит заправочный пистолет обратно в колонку. 

На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

Больше информации о сервисе Benzuber вы можете получить на сайте benzuber.ru.

На КНП теперь можно заправиться с помощью Benzuber

Фото: «Красноярскнефтепродукт»
По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»

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