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В Красноярск придут 20-градусные морозы на длинных выходных

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Красноярск
09:35 6 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске ожидается резкое похолодание в предстоящие длинные выходные. По данным Среднесибирского метеоцентра, в пятницу, 6 марта, в городе будет около -7…-9°С днем, ожидается северо-западный ветер с порывами до 12 м/с и небольшой снег.

«В центральных районах края возможны порывы до 15-18 м/с, в горах местами сильный снег, на дорогах сохранится гололедица», - предупреждают синоптики.

В субботу, 7 марта, ночью похолодает до -17°С, днем термометры покажут -12°С.
Самой морозной станет ночь на воскресенье, 8 марта. Температура опустится до -18…-20°С, в светлое время суток воздух прогреется до -4°С.

В понедельник, 9 марта, который по случаю Международного женского дня будет выходным, Гидрометцентр прогнозирует до -7 ночью и около -2°С в дневные часы. 

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