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Красноярские школы перешли на развивающее обучение в начальных классах

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Красноярск
08:55 6 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские школы меняют подход к обучению в начальных классах. В 28 образовательных учреждениях города теперь проходят развивающие уроки, а школьные учителя стали тьюторами – наставниками для детей. Обучение по такой системе способствует интеллектуальному, физическому и познавательному развитию ребенка, отмечают педагоги.

«В начальных классах ребенок должен научиться учиться - быть самостоятельным, искать нужную ему информацию, ставить перед собой задачи, добиваться поставленной цели, брать на себя ответственность, делать собственные открытия, искать нестандартные решения и многое другое», - сообщили в пресс-службе управления образования администрации Красноярска.

На уроках дети работают в группах до 10 человек. Ученики разрабатывают собственные проекты, занимаются решением той или иной проблемы, а педагоги-тьюторы только направляют детей и приходят на помощь, если требуется. Оценки дети ставят себе сами.

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