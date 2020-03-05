В Красноярске выходили оставленного в подъезде суриката

В Красноярске ветеринары спасли суриката, которого оставили в коробке в подъезде. Самка была сильно истощена и обезвожена. Специалистам пришлось приложить усилия, чтобы выходить животное. Ей подобрали имя Сури.

«Эту девочку купили как игрушку, которую через какое-то время люди нашли в подъезде, лежащей истощенной, обезвоженной в коробке, заклеенной скотчем. Долгие часы капельниц, множественные инъекции помогли восстановить бедное животное», - рассказали в ветклинике для экзотических питомцев «Лимпопо».

Неравнодушные люди, которые нашли обезвоженного суриката, отказались забирать самку спустя три месяца после окончания лечения. Но животному уже подобрали новый дом - она отправится в семью, где живет самец. Сурикаты в дикой природе живут колониями, поэтому им необходимо постоянное общение с другими домашними питомцами.

Фото: vk.com/club34872918