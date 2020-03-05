Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

В краевой больнице пациент пришел в себя после двухлетней комы - эта история удивила даже врачей, рассказали в медучреждении.

Красноярец Александр попал в больницу в 2017 году с диагнозом черепно-мозговая травма. Хирурги сделали ему операцию - состояние пациента на время улучшилось, он даже пришел в себя. Но после 66-летний мужчина впал в бессознательное состояние, не мог самостоятельно есть и ни на что не реагировал.

В больнице рассказали, что родственники навещали пациента каждый день, несмотря на неутешительные прогнозы. Летом 2019 году нейрохирурги провели еще одну операцию, поставив шунт. Но и это не помогло - мужчина продолжал лежать.

Затем произошло чудо, в которое с трудом верят даже медики. Воспоминаниями поделилась супруга пациента:

«Обычно я утром подхожу к нему, говорю: «Доброе утро, Саша», провожу процедуры. А тут он открывает глаза и говорит: «Доброе утро». Как в сказке! Я: «А ты еще и разговаривать умеешь?». «Умею», — цитирует «Комсомольская правда» жену Александра.

Нейрохирург красноярской краевой клинической больницы Ильдар Усманов рассказывает, что у пациента даже после операции не было положительной динамики.