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Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

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Красноярск
12:52 5 Марта 2020
общество, красноярск, история
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой больнице пациент пришел в себя после двухлетней комы - эта история удивила даже врачей, рассказали в медучреждении. 

Красноярец Александр попал в больницу в 2017 году с диагнозом черепно-мозговая травма. Хирурги сделали ему операцию - состояние пациента на время улучшилось, он даже пришел в себя. Но после 66-летний мужчина впал в бессознательное состояние, не мог самостоятельно есть и ни на что не реагировал. 

 

В больнице рассказали, что родственники навещали пациента каждый день, несмотря на неутешительные прогнозы. Летом 2019 году нейрохирурги провели еще одну операцию, поставив шунт. Но и это не помогло - мужчина продолжал лежать. 

Затем произошло чудо, в которое с трудом верят даже медики. Воспоминаниями поделилась супруга пациента: 

«Обычно я утром подхожу к нему, говорю: «Доброе утро, Саша», провожу процедуры. А тут он открывает глаза и говорит: «Доброе утро». Как в сказке! Я: «А ты еще и разговаривать умеешь?». «Умею», — цитирует «Комсомольская правда» жену Александра.  

Нейрохирург красноярской краевой клинической больницы Ильдар Усманов рассказывает, что у пациента даже после операции не было положительной динамики. 

«Пациент лежал, не проявлял никаких эмоций, и тут стал общаться, пытался разговаривать, даже сидел. Сказать, что это здоровый человек, пока невозможно. Но шаг уже сделан колоссальный. Сейчас у него есть неплохая перспектива для восстановления», - отметил специалист. 

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