Красноярцы предложили имена для городских набережных

Более 400 красноярцев предложили названия двум городским набережным. Об этом рассказали в мэрии.

Левобережное пространство хотели назвать так: Театральная, Центральная, Воеводская, Воскресенская, Енисейская, Казачья, Молодежная, Музейная, Спортивная, Речников, Прогулочная, Столичная. Также были и такие нестандартные названия: набережная капитана Врунгеля, Карасик, Лондонская, Мажорская, Стрит Опера.

Для правобережной набережной предлагали такие имена: Ярыгинская, Абаканская, Белые росы, Восточная, Южная, Командорская, Ладейская, Новая, Предмостная, Свердловская, Сибирская, Семейная, Балдежная, Дворцовая, Кряковка, Тюлькино, набережная имени Илона Маска.

Имена великих людей также были среди пожеланий горожан, пространства предлагали назвать в честь Андрея Дубенского, Василия Сурикова, Антона Чехова, Дмитрия Хворостовского, Анатолия Гладкова, Виктора Астафьева, Павла Федирко, архитектора Виталия Орехова, речника Ивана Назарова и др.

Не обошлось и без оригинальных наименований. Один из красноярцев задумал назвать левобережную набережную Красной, а правобережную – Белой. По словам автора, их разделяет Енисей (синий цвет), а в итоге получается «триколор».

Около 15 человек предложили имена персонажей аниме-сериала - Соро и Широ. Парные наименования встречались часто: Чук и Гек, Петр и Феврония и другие.

Комиссия отберет 10 наименований и запустит онлайн-голосование. Автора лучшего ждет сюрприз.