Норильску назначили нового прокурора

В Норильске назначен новый прокурор - им стал старший советник юстиции Владимир Большунов. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Новому руководителю территориального ведомства 38 лет. Он начал работать в органах прокуратуры, являясь студентом 4 курса ТГУ. В январе 2003 года принят на службу в органы прокуратуры Новосибирской области следователем Заельцовского района Новосибирска.

«В дальнейшем занимал различные должности в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска, прокуратуре Новосибирской области, в Следственном комитете при прокуратуре РФ по СФО, управлении Генеральной прокуратуры РФ в СФО», - пояснили в ведомстве.

На службу в Норильск Владимир Большунов перешел 2 марта 2020 года. Последнее место работы - прокуратура Кировского района Новосибирска.

Напомним, бывший и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в получении взятки.