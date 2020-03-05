В Норильске объявлен набор специалистов дефицитных профессий

Администрация Норильска объявила набор иногородних специалистов для работы в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Приезжим сотрудникам гарантируют служебное жилье, а также оплату расходов на переезд. В мэрии северного города обещают помочь с устройством детей в сады. Кроме того, сотрудникам выплатят единовременную матпомощь от 150 до 500 тысяч рублей, в зависимости от квалификации и специальности.

«Среднему медицинскому персоналу предусмотрено по 150 тысяч рублей, педагогам, научным сотрудникам, профессорам-педагогам, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре – 300 тысяч рублей и по 500 тысяч – врачам», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Информация о том, какие специальности подают под программу, есть на официальном сайте города Норильска, а также по телефону: 8(3919) 43-70 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).

Напомним, ранее краевая служба занятости опубликовала список самых востребованных профессий среди людей старше 60-ти лет. Чаще всего жители края находят работу в сферах торговли, строительства, транспортировки и хранения.