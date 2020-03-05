Краевые власти готовы к возможной вспышке коронавируса в регионе

В краевом правительстве создана рабочая группа, которая займется предотвращением распространения в регионе нового коронавируса. Пока в крае нет заболевших китайским COVID-19, однако на территории России инфекция выявлена у семи человек. Поэтому власти подготовили план на случай, если вирус доберется до Красноярского края. Определен маршрут, по которому больного доставят из аэропорта в инфекционный стационар.

Для транспортировки предусмотрены транспортные изолирующие комплекты. На базе одной из больниц создан автономный лечебный комплекс для пациентов с коронавирусом.

«Введен ежедневный мониторинг резерва лекарственных препаратов и расходных материалов в медицинских организациях и аптечной сети. Обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Информация об эпидемической ситуации в Красноярском крае обновляется два раза в день.