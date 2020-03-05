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Красноярцев предупредили об усилении ветра

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Красноярск
09:15 5 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики предупреждают об усилении ветра. По данным Среднесибирского УГМС, в четверг, 5 марта, в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. На юге Таймыра также усилится северный ветер до 15-18 м/с, возможна метель.

«В Красноярске в четверг западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Утром и днем ожидается усиление до 16 м/с», - говорится в сообщении. 

В городе будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Воздух днем прогреется до +1°С. Ветер принесет в Красноярск похолодание. Уже в пятницу дневные температуры опустятся до -7°С.

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