Красноярцев предупредили об усилении ветра

Синоптики предупреждают об усилении ветра. По данным Среднесибирского УГМС, в четверг, 5 марта, в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. На юге Таймыра также усилится северный ветер до 15-18 м/с, возможна метель.

«В Красноярске в четверг западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Утром и днем ожидается усиление до 16 м/с», - говорится в сообщении.

В городе будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Воздух днем прогреется до +1°С. Ветер принесет в Красноярск похолодание. Уже в пятницу дневные температуры опустятся до -7°С.