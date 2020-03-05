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В Красноярске изменятся маршруты двух автобусов

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Красноярск
08:55 5 Марта 2020
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Два автобусных маршрута в Красноярске поменяют схемы движения. С 10 марта конечной остановкой автобуса №80 станет микрорайон «Тихие зори». Сейчас там оборудуют специализированную площадку. При движении по центральной части города из маршрута будут исключены остановки на ул. Марковского. С ул. Сурикова автобус сразу будет поворачивать на ул. Ленина.

Таким образом, при движении в сторону Николаевского моста маршрут автобуса №80 будет следующим: ул. 60 лет Октября — пер. Медицинский — ул. Свердловская — Николаевский мост — микрорайон «Тихие зори». С 10 марта автобус начнет высаживать пассажиров на остановках «Станция Енисей», «Красфарма (Свердловская)», «Улица Свердловская, 73», «Магазин», «Платинум-Арена».

Схема движения в обратном направлении: Николаевский мост — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября и далее по прежнему маршруту.

Кроме того, с 10 марта из транспортной схемы автобуса №5 исключат остановку на ул. Марковского. С ул. Сурикова он будет сразу поворачивать на ул. Ленина.

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