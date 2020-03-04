4 марта
Красноярск
погода -1 °C
1.0
 
€ 1.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам представили проект сквера у набережной Качи

Главная Общество
Красноярск
15:20 4 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцам показали, как будет выглядеть набережная Качи в Железнодорожном районе после реконструкции. В планах у мэрии облагородить территорию около домов №2 и 2А по ул. Заводская. Именно за это общественное пространство проголосовали 1,5 тысячи жителей района. 

Так, на участке от дома №18 по ул. Железнодорожников в этом сезоне отремонтируют дорогу, установят скамейки и ограждения, а также оборудуют тротуары и газоны в альпийском стиле. Предполагается, что после открытия сквера местные жители и гости смогут провести время на берегу реки. 

В качестве подготовительных работ подрядчики несколько лет назад демонтировали на участке почти 100 гаражей и хозяйственных построек. 

«Стоимость благоустройства сквера на ул. Заводской – 4,5 млн руб. Доля финансового участия инициативной группы в реализации проекта составляет 3% (более 137,8 тысячи рублей)», - рассказали в мэрии. 

Отметим, что работы по благоустройству стартуют этим летом. Пространство обещают отремонтировать к осени. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Краспригород» меняет расписание городских электричек в праздники

«Краспригород» меняет расписание городских электричек в праздники

4 Марта 2020 г.
8 марта поезда будут курсировать по расписанию субботы
Новости Красноярска: Метель заблокировала движение автобусов из Краснояркого края в Хакасию

Метель заблокировала движение автобусов из Краснояркого края в Хакасию

4 Марта 2020 г.
Вводятся ограничения
Новости Красноярска: Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

4 Марта 2020 г.
Животное спаслось
Новости Красноярска: На участке улицы Ленина в Красноярске запретят остановку

На участке улицы Ленина в Красноярске запретят остановку

4 Марта 2020 г.
Изменения вступят в силу с 13 марта
Новости Красноярска: Грипп пока не оставил красноярцев

Грипп пока не оставил красноярцев

4 Марта 2020 г.
Критический порог превышен на 13,9%
Новости Красноярска: В Красноярске утверждена единая дата последних звонков

В Красноярске утверждена единая дата последних звонков

4 Марта 2020 г.
Для учеников 9 и 11 классов мероприятия состоятся 21 мая
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

29 Февраля 2020 г.
Они сбились с пути
Новости Красноярска: Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

2 Марта 2020 г.
Почти 300 человек нашли работу с начала года
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19