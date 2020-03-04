Красноярцам представили проект сквера у набережной Качи

Красноярцам показали, как будет выглядеть набережная Качи в Железнодорожном районе после реконструкции. В планах у мэрии облагородить территорию около домов №2 и 2А по ул. Заводская. Именно за это общественное пространство проголосовали 1,5 тысячи жителей района.

Так, на участке от дома №18 по ул. Железнодорожников в этом сезоне отремонтируют дорогу, установят скамейки и ограждения, а также оборудуют тротуары и газоны в альпийском стиле. Предполагается, что после открытия сквера местные жители и гости смогут провести время на берегу реки.

В качестве подготовительных работ подрядчики несколько лет назад демонтировали на участке почти 100 гаражей и хозяйственных построек.

«Стоимость благоустройства сквера на ул. Заводской – 4,5 млн руб. Доля финансового участия инициативной группы в реализации проекта составляет 3% (более 137,8 тысячи рублей)», - рассказали в мэрии.

Отметим, что работы по благоустройству стартуют этим летом. Пространство обещают отремонтировать к осени.