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«Краспригород» меняет расписание городских электричек в праздники

Главная Общество
Красноярск
14:29 4 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Краспригород» изменит расписание электричек на предстоящие длинные выходные. 

Так, в воскресенье, 8 марта, поезда будут перевозить пассажиров по графику субботы.

«Изменения не коснутся отдельных поездов, курсирующих от Красноярска до станций Заозерная и Уяр, от Решот до Чунояра, от Ачинска до Лесосибирска, а также пригородных поездов в Хакасии – они будут курсировать по своему обычному расписанию», - рассказали в КрасЖД. 

В понедельник, 9 марта, те же направления будут двигаться по расписанию воскресенья. Электричку Абакан – Курагино – Абакан для удобства пассажиров решено продлить до станции Кошурниково. 

 

 

В компании заявили об увеличении количества вагонов в праздники - с 4 до 6-8. Со вторника расписание останется прежним. 

Фото: КрасЖД

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