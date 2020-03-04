«Краспригород» меняет расписание городских электричек в праздники

Компания «Краспригород» изменит расписание электричек на предстоящие длинные выходные.

Так, в воскресенье, 8 марта, поезда будут перевозить пассажиров по графику субботы.

«Изменения не коснутся отдельных поездов, курсирующих от Красноярска до станций Заозерная и Уяр, от Решот до Чунояра, от Ачинска до Лесосибирска, а также пригородных поездов в Хакасии – они будут курсировать по своему обычному расписанию», - рассказали в КрасЖД.

В понедельник, 9 марта, те же направления будут двигаться по расписанию воскресенья. Электричку Абакан – Курагино – Абакан для удобства пассажиров решено продлить до станции Кошурниково.

В компании заявили об увеличении количества вагонов в праздники - с 4 до 6-8. Со вторника расписание останется прежним.

Фото: КрасЖД