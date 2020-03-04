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Метель заблокировала движение автобусов из Краснояркого края в Хакасию

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Красноярск
13:42 4 Марта 2020
общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из-за резкого ухудшения погоды, метели и снегопада на федеральной трассе Р-257 «Енисей» пришлось ограничить движение рейсовых автобусов. Такое сообщение появилось на сайте ФКУ Упрдор «Енисей». 

Ограничения вводятся с 257 по 430 км - от Минусинского района до Хакасии. 

«Дорожники производят противогололедную обработку и очистку снега с проезжей части», - рассказали в управлении. 

Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах и не совершать опасных маневров. 

По данным Среднесибирского УГМС, 4 марта в южных районах края местами идет сильный снег. На дорогах сохраняется гололедица.

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