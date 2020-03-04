Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

Красноярцы стали свидетелями охоты собак на косулю или марала в районе фанпарка «Бобровый лог». Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что около горнолыжного курорта бегает небольшой олень. Животное мечется из стороны в сторону, пугаясь лая псов. Наконец, оно смогло убежать в лес по замерзшему руслу реки, а две собаки погнались следом. Затем к охоте присоединились и другие хищники.

По словам очевидцев, собаки были с ошейниками. Возможно, это домашние питомцы, которые просто проявляли интерес к дикому оленю.

Тем не менее, бродячие животные неоднократно охотились на парнокопытных в районе нацпарка «Столбы». Один такой случай произошел на этой неделе - собаки загрызли самку марала.

Видео: youtube.com