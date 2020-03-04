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Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

Главная Общество
Красноярск
12:30 4 Марта 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы стали свидетелями охоты собак на косулю или марала в районе фанпарка «Бобровый лог». Видео опубликовано в социальных сетях. 

На кадрах видно, что около горнолыжного курорта бегает небольшой олень. Животное мечется из стороны в сторону, пугаясь лая псов. Наконец, оно смогло убежать в лес по замерзшему руслу реки, а две собаки погнались следом. Затем к охоте присоединились и другие хищники. 

По словам очевидцев, собаки были с ошейниками. Возможно, это домашние питомцы, которые просто проявляли интерес к дикому оленю. 

Тем не менее, бродячие животные неоднократно охотились на парнокопытных в районе нацпарка «Столбы». Один такой случай произошел на этой неделе - собаки загрызли самку марала. 

Видео: youtube.com

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