На участке улицы Ленина в Красноярске запретят остановку

С 13 марта в центре Красноярска изменится организация дорожного движения на ул. Ленина. Об этом предупредили в мэрии.

«Изменения коснуться участка в районе домов №5А и №11 по ул. Ленина, где будут установлены знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия 100 м» и «Работает эвакуатор»», - пояснили в администрации.

Новые правила будут действовать на постоянной основе.

Напомним, с завтрашнего дня такие же знаки установят на ул. Юности, 29. Машинам запретят парковаться на участке до пер. Спортивный.

«Автомобили, припаркованные на этом участке, затрудняют передвижение автобусов и других габаритных машин, вынуждая их выезжать на встречную полосу и создавая угрозу совершения ДТП», - отметили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на знаки.