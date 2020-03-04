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На участке улицы Ленина в Красноярске запретят остановку

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Красноярск
11:10 4 Марта 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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С 13 марта в центре Красноярска изменится организация дорожного движения на ул. Ленина. Об этом предупредили в мэрии. 

«Изменения коснуться участка в районе домов №5А и №11 по ул. Ленина, где будут установлены знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия 100 м» и «Работает эвакуатор»», - пояснили в администрации. 

Новые правила будут действовать на постоянной основе. 

Напомним, с завтрашнего дня такие же знаки установят на ул. Юности, 29. Машинам запретят парковаться на участке до пер. Спортивный. 

«Автомобили, припаркованные на этом участке, затрудняют передвижение автобусов и других габаритных машин, вынуждая их выезжать на встречную полосу и создавая угрозу совершения ДТП», - отметили в мэрии. 

Водителей просят обращать внимание на знаки. 

На участке улицы Ленина в Красноярске запретят остановку
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