Грипп пока не оставил красноярцев

В Красноярске за последнюю неделю февраля гриппом и ОРВИ заболели почти восемь тысяч горожан. Общий показатель заболеваемости на 14,1% ниже критической отметки. Эпидемический порог на 13,9% превышен лишь у взрослого населения. Чаще всего вирусами заражаются красноярцы старше 15 лет. Такие данные предоставили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В целом по региону ситуация стабильная - заболеваемость на 40% ниже критического уровня. Простуду подхватили 13,8 тысячи человек.

«На территории Красноярского края преимущественно циркулировали вирусы гриппозной этиологии: вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, а также вирусы гриппа типа A (H3N2). Достаточно активно продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии», - отчитались в ведомстве.

Красноярцев просят чаще мыть руки, проветривать помещения и носить маски в общественных местах. Это поможет значительно снизить активность путей передачи вируса от больного к здоровому человеку.