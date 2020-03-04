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В Красноярске утверждена единая дата последних звонков

Главная Общество
Красноярск
09:55 4 Марта 2020
красноярск, общество, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Городские власти утвердили единую дату последних звонков в Красноярске. В этом году торжественные линейки для учеников 9 и 11 классов состоятся в один день – 21 мая. Ранее школам давали возможность самостоятельно определять дату последних звонков в промежутке с 17 по 27 мая.

Завершить празднования школьникам рекомендуют до 23:00. Как и в прошлые годы, в Красноярске будет действовать запрет на выезд классов за пределы города.

Дату выпускных вечеров школы смогут установить самостоятельно. Администрация только рекомендует организовать торжества в период с 24 по 30 июня, после окончания итоговой аттестации.

Добавим, что в этом году аттестаты получат почти 10 тысяч выпускников 9 классов и более 5,5 тысяч старшеклассников.

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