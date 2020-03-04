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Каток на острове Татышев продолжит работу

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Красноярск
08:55 4 Марта 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В связи с предстоящим похолоданием каток на острове Татышев продолжит работу. Ледовую площадку планировали закрыть 2 марта – с конца февраля в городе установились плюсовые температуры. Однако с пятницы синоптики прогнозируют похолодание до -5 градусов днем и до -16 градусов ночью.

Отрицательные температуры позволят поддерживать каток в пригодном для катания состоянии еще какое-то время. Пока дата закрытия самой большой ледовой площадки в Красноярске не определена – все будет зависеть от погоды, сообщили в красноярском Центре реализации социальных проектов.

Напомним, в прошлом году катки прекратили работать в начале марта.  

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