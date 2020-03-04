В связи с предстоящим похолоданием каток на острове Татышев продолжит работу. Ледовую площадку планировали закрыть 2 марта – с конца февраля в городе установились плюсовые температуры. Однако с пятницы синоптики прогнозируют похолодание до -5 градусов днем и до -16 градусов ночью.

Отрицательные температуры позволят поддерживать каток в пригодном для катания состоянии еще какое-то время. Пока дата закрытия самой большой ледовой площадки в Красноярске не определена – все будет зависеть от погоды, сообщили в красноярском Центре реализации социальных проектов.

Напомним, в прошлом году катки прекратили работать в начале марта.