Водителей свадебного кортежа накажут за опасную езду в центре Красноярска

В Красноярске сотрудники ГИБДД установили личности водителей свадебного кортежа - пятеро мужчин во время торжества грубо нарушили правила дорожного движения. Им грозят крупные штрафы, сообщили в краевой полиции.

Инцидент произошел в конце февраля. Нарушителей вычислили по видеозаписи в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобилисты создавали угрозу другим участникам движения. Они выезжали на встречную полосу, игнорировали «красный», чем создавали аварийные ситуации.

«За движение по встречной полосе одному из водителей грозит административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также были составлены материалы за движение на запрещающий сигнал светофора - водителям назначен штраф в размере 1000 рублей каждому», - пояснили в ГИБДД.

Один из участников кортежа и вовсе управлял транспортом без прав. Ему могут назначить штраф до 15 тысяч рублей. Таким образом, сумма может увеличиться до 24 тысяч рублей.

Полицейские просматривают видео с камер наблюдения, чтобы определить точное количество нарушителей и наказать их всех.