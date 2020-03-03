3 марта
Красноярск
погода +3 °C
66.33
 
€ 73.42
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водителей свадебного кортежа накажут за опасную езду в центре Красноярска

Главная Общество
Красноярск
13:36 3 Марта 2020
водитель, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники ГИБДД установили личности водителей свадебного кортежа - пятеро мужчин во время торжества грубо нарушили правила дорожного движения. Им грозят крупные штрафы, сообщили в краевой полиции. 

Инцидент произошел в конце февраля. Нарушителей вычислили по видеозаписи в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобилисты создавали угрозу другим участникам движения. Они выезжали на встречную полосу, игнорировали «красный», чем создавали аварийные ситуации. 

«За движение по встречной полосе одному из водителей грозит административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также были составлены материалы за движение на запрещающий сигнал светофора - водителям назначен штраф в размере 1000 рублей каждому», - пояснили в ГИБДД. 

Один из участников кортежа и вовсе управлял транспортом без прав. Ему могут назначить штраф до 15 тысяч рублей. Таким образом, сумма может увеличиться до 24 тысяч рублей. 

Полицейские просматривают видео с камер наблюдения, чтобы определить точное количество нарушителей и наказать их всех.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Две команды из Красноярского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

Две команды из Красноярского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

3 Марта 2020 г.
Сибирский этап прошел в Томске
Новости Красноярска: Экс-чиновника наказали рублем за снос исторической ограды Троицкого кладбища

Экс-чиновника наказали рублем за снос исторической ограды Троицкого кладбища

3 Марта 2020 г.
Сумма штрафа - три тысячи рублей
Новости Красноярска: Клещи в Красноярске активизируются в конце марта

Клещи в Красноярске активизируются в конце марта

3 Марта 2020 г.
Жителям региона советуют сделать прививки
Новости Красноярска: В Красноярске заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

В Красноярске заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

3 Марта 2020 г.
Врачи будут принимать жителей Центрального и Железнодорожного районов
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска меняют правила парковки

На правом берегу Красноярска меняют правила парковки

3 Марта 2020 г.
Они заработают с 16 марта на улицах Московская и Коломенская
Новости Красноярска: На территорию красноярского аэропорта забрела косуля

На территорию красноярского аэропорта забрела косуля

3 Марта 2020 г.
На теле животного была кровь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске запретят стихийную продажу тюльпанов

В Красноярске запретят стихийную продажу тюльпанов

2 Марта 2020 г.
Администрация выделит специальные места под торговлю
Новости Красноярска: В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

3 Марта 2020 г.
На кадрах несовершеннолетние идут по улице без верхней одежды
Новости Красноярска: В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

29 Февраля 2020 г.
На улицу вышли патрули
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19