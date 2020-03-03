Две команды из Красноярского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего». Это одно из направлений президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В Томске на сибирский этап, который проходил в Педагогическом университете с 28 февраля по 1 марта, собрались 55 команд учителей и две команды студентов из восьми регионов Сибирского федерального. Красноярский край представляли четыре команды. Две из них сумели пробиться в большой финал: это педагоги из лицея № 1 Ачинска (Попова Елена Борисовна, Гудкова Наталья Владимировна, Логунова Лариса Николаевна) и средней школы № 16» Минусинска (Скопцова Ольга Владимировна, Ронжина Анна Иогансовна, Арнцт Елена Викторовна).

По словам психолога-педагога из Ачинска Елены Поповой, самым важным итогом полуфинала для нее стала практическая командная работа.

«Поначалу было трудно, когда по условиям конкурсного задания менялись составы команд. Мы постоянно были в ситуации неопределенности, нестабильности, когда для каждого нового трека у нас формировалась новая команда. Приходилось не просто знакомиться, но быстро вникать в суть заданий, налаживать взаимодействие с другими командами – это для меня бесценный опыт! Конечно, в школе мы выстраиваем взаимодействие, но здесь ситуация была принципиально новая. Необходимо, работая вместе с двумя командами учителей из других школ, оценить ресурс каждого из девяти человек и грамотно определить функционал», - поделилась Попова.

Ее коллега Наталья Гудкова – учитель-логопед – считает, что опыт коммуникаций, полученный на конкурсе «Учитель будущего» уникален, а творческие задания помогают настроиться на программу соревнований. Опыт, полученный вовремя полуфинальных испытаний, признались учителя, очень поможет в практической работе со школьниками.

«Сегодня мы подводим итоги третьего полуфинала. Спасибо вам за то, что вы выдержали этот трехдневный марафон испытаний. Я надеюсь, что независимо от того, какие результаты вы сегодня услышите, вы остались удовлетворены самим процессом и заданиями, которые мы для вас подготовили», - подвел итог руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

«Для меня самым приятным стал эмоциональный опыт и удивительное единение с людьми, которые еще три дня назад были не знакомы с нами, а после объявления результатов искренне, до слез радовались за нас. Это бесценно, конечно – за три конкурсных дня так сплотиться!» - отметила Лариса Логунова из ачинского лицея.

Напомним, в конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Особо отметим, что в финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

фото: оргкомитет проекта «Учитель будущего»