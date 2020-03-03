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Экс-чиновника наказали рублем за снос исторической ограды Троицкого кладбища

Главная Общество
Красноярск
12:06 3 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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ФАС и прокуратура Красноярска проверили законность сноса исторического забора Троицкого кладбища. В ведомствах определили ответственного за «ошибку» - это бывший руководитель департамента горхозяйства Красноярска Евгений Жвакин. Экс-чиновника оштрафовали на три тысячи рублей. 

Напомним, забор Троицкого кладбища являлся объектом культурного наследия края. Ограду демонтировали без предписания службы по государственной охране памятников.

По данным региональной прокуратуры, в конкурсной документации на ремонт ограды погоста не были указаны дополнительные требования к участникам закупки – в том числе, наличие у подрядчика лицензии и опыта работы в сфере сохранения объектов культурного наследия. Документы подписал Евгений Жвакин, которого и наказали рублем за совершенную ошибку. 

 

«Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев материалы прокуратуры города, признало экс-чиновника виновным в  правонарушении и назначило наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей», - пояснили в ведомстве. 

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Троицкое кладбище закроют металлическим забором. Временные ограды будут устанавливаться на бетонных основаниях, так как никаких работ, связанных с углублением под землю, на объектах культурного наследия проводить нельзя. Власти планируют восстановить историческое ограждение, на эти цели потребуются средства из городского бюджета. 

Фото: краевая прокуратура

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