Экс-чиновника наказали рублем за снос исторической ограды Троицкого кладбища

ФАС и прокуратура Красноярска проверили законность сноса исторического забора Троицкого кладбища. В ведомствах определили ответственного за «ошибку» - это бывший руководитель департамента горхозяйства Красноярска Евгений Жвакин. Экс-чиновника оштрафовали на три тысячи рублей.

Напомним, забор Троицкого кладбища являлся объектом культурного наследия края. Ограду демонтировали без предписания службы по государственной охране памятников.

По данным региональной прокуратуры, в конкурсной документации на ремонт ограды погоста не были указаны дополнительные требования к участникам закупки – в том числе, наличие у подрядчика лицензии и опыта работы в сфере сохранения объектов культурного наследия. Документы подписал Евгений Жвакин, которого и наказали рублем за совершенную ошибку.

«Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев материалы прокуратуры города, признало экс-чиновника виновным в правонарушении и назначило наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей», - пояснили в ведомстве.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Троицкое кладбище закроют металлическим забором. Временные ограды будут устанавливаться на бетонных основаниях, так как никаких работ, связанных с углублением под землю, на объектах культурного наследия проводить нельзя. Власти планируют восстановить историческое ограждение, на эти цели потребуются средства из городского бюджета.

Фото: краевая прокуратура